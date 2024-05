Forskere: Kriminell omsetning for titalls milliarder i byggebransjen

– Med lønnstyveri, svart arbeid og lignende kan vi anta at arbeidslivskriminaliteten i denne bransjen tilsvarer i underkant av et gammeldags forsvarsbudsjett i året, sier forsker Jardar Lohne ved NTNU til Klassekampen.

Det siste «gammeldagse» forsvarsbudsjettet, før krigen i Ukraina, var på 66 milliarder kroner, ifølge avisen.

Mye av oppmerksomheten mot denne typen kriminalitet er rettet mot utføringen, som svart arbeid og sosial dumping. Mindre innsats er rettet mot organisasjonsdelen, for eksempel bruk og anskaffelse av materialer på ulovlig vis, ifølge forskeren.

– Det er en underkommunisert utfordring. Vi vet at det er et problem i andre land, men oppfatter ikke at det er tatt på alvor at dette eksisterer i Norge, sier Lohne.

