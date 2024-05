13 prosent flere reiste med Ruter i fjor

Året sett under ett viste at 97 prosent av passasjerene var tilbake, ifølge Ruters årsrapport for 2023.

Ruter målte 386 millioner påstigninger på buss, T-bane, trikk, båt og tog i 2023. Totalt ble det gjort 45 millioner flere påstigninger i kollektivtrafikken i 2023. Det er 13 prosent flere enn i 2022.

– Ruter har gjennom flere år utvidet kollektivtransporttilbudet ved å tilby nye ruter, flere avganger og mer kapasitet. Det er gledelig at kundene har vendt tilbake og at de benytter seg av kollektivtransporten for å komme seg til jobb, skole og aktiviteter, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

De 386 millioner påstigningene fordelte seg med 180 millioner på buss, 111 millioner på T-banen, 48 millioner på trikk, båt hadde 4 millioner påstigninger og tog hadde 43 millioner påstigninger.