Kjerkol mener Stortinget bør få den nye abortloven nå

– Stortinget bør få begynne å jobbe med den nye abortloven, sier Kjerkol til VG.

Hun har støtte fra partifellene Marte Mjøs Persen og Anette Trettebergstuen.

Det er ventet at regjeringen vil foreslå at grensen for selvbestemt abort settes til uke 18. Dagens grense er 12 uker, deretter er det en nemnd som avgjør om kvinnen få ta abort. Dette innvilges i de aller fleste sakene.

Kjerkol påpeker at det ser ut til å ligge an til flertall i Stortinget for endringen.

– Jeg tror det kommer til å vokse, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lovet så sent som 17. april at lovendringen ville bli sendt til Stortinget før sommeren. Men onsdag opplyste han og den ferske helseministeren Jan Christian Vestre til TV 2 at forslaget ikke vil komme før til høsten. Vestre viste til at det ikke er realistisk å få saken vedtatt i Stortinget før sommeren.

