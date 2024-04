Solberg om Velle-saken til VG: – En alvorlig sak

– Samtidig er jeg veldig tilhenger av at når man har tatt sin straff, så har man tatt sin straff og fortjener en ny sjanse. Det er mange som har gjort dumme ting i ungdomstiden, skriver hun i en epost til VG.

Tirsdag fortalte Velle til VG at han som tenåring brukte ulovlige rusmidler, i hovedsak cannabis. Han ble tatt av politiet to ganger.

Straffen ble et forelegg første gang og i 2018 fikk han en dom etter at han og to kamerater ble dømt for oppbevaring av vel 100 gram hasj.

– Jeg synes først og fremst det er fint at Simen Velle kom seg ut av dette. Det er mange norske ungdommer som har dårlige erfaringer med rusmidler. I hans tilfelle er volumet såpass stort, at det gjør det til en alvorlig sak, skriver Høyre-lederen til VG.

