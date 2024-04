Politimann dømt for vold i Kongsberg – lagmannsretten strengere enn aktoratet

Straffen på 120 dager ble avsagt av dommerne i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Da saken var oppe for retten la aktoratet ned påstand om fengsel i 60 dager mot politimannen.

– Lagmannsretten pekte på at politiet har et vidt handlingsrom for å bruke lovlig makt i tjenesten, og at det også tilkjennes en romslig margin for feilvurderinger før det er aktuelt å belegge tjenestehandlinger med straff, skriver domstolen i en pressemeldingen.

Politimannen sto tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han utøvet vold mot Kevin Simensen i Kongsberg natt til 30. november 2022. Han var også tiltalt for å ha slått Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Da saken ble behandlet av tingretten i fjor, var det uenighet mellom dommerne om politimannen burde dømmes eller frifinnes, men et flertall kom til at voldsbruken framsto som forsvarlig og frifant ham.

Saken var oppe til behandling i Borgarting lagmannsrett i starten av april.

Spesialenheten for politisaker la ned påstand om ubetinget fengsel i 60 dager for den tiltalte. Politimannens forsvarer mente klienten burde frifinnes.