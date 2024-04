Statsadvokaten anker ikke dommen i gruppevoldtektssaken i Bergen

Statsadvokat Benedicte Hordnes sier til TV 2 at de nå har bestemt seg for å ikke anke.

– Nåløyet for å få en ny vurdering i Høyesterett er veldig lite. Men vi har gjort en grundig vurdering av om vi kunne anke for det vi mener er feil lovanvendelse i saken, sier Hordnes.

– Vi mener flertallet i retten ikke har foretatt en helhetlig vurdering av omstendighetene kvinnen befant seg i. Vi mener det har betydning for de objektive vilkårene i voldtektsbestemmelsen, forklarer hun.

De tre mennene var tiltalt for gruppevoldtekt mot en kvinne i 20-årene. Hendelsen skjedde på fest i Bergen natt til 3. januar 2021. Mennene var tiltalt for å ha slått, bundet og voldtatt kvinnen, men mente at det var snakk om frivillig gruppesex.

Kvinnen fortalte i retten at hun har traumer etter hendelsen.

To av mennene ble i Hordaland tingrett dømt for gruppevoldtekt. De to ble frifunnet under dissens i Gulating lagmannsrett. De må imidlertid betale 240.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Den tredje mannen ble enstemmig frifunnet og må heller ikke betale erstatning. Han ble også frifunnet i tingretten.