Sju personer dømt i omfattende narkosak

Samtlige er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, som åpner for å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, melder Aftenposten.

Nettverket skal ha stått bak innførsel av store mengder kokain, heroin og andre narkotiske stoffer til en verdi av flere hundre millioner kroner.

Mye av stoffet ble smuglet inn i landet gjennom små skogsveier fra Sverige, og det var meldinger mellom de dømte på den krypterte kommunikasjonsplattformen SKY ECC som avslørte narkosmuglingen.

De seks mennene er i 30- og 40-årene, mens kvinnen er i 20-årene. Tre av mennene er norsk-marokkanere, mens én av mennene er norsk-eritreisk.

To av mennene har fått en dom på 21 års fengsel og er dømt til inndragning av henholdsvis over 25 og 20 millioner kroner. En mann fikk 19 års fengsel og inndragning av 1,9 millioner kroner, mens en annen av mennene er dømt til 17 år og seks måneders fengsel. De to siste mennene fikk henholdsvis 13 og 8 års fengsel, mens kvinnen er dølmt til 6 års fengsel.

Det var satt av hele tre måneder til rettssaken i Oslo tingrett. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt noen av de sju anker den over 200 sider lange dommen.

