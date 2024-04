Natur og Ungdom bekymret for SVs miljøprofil etter Kaskis avgang

– Vi er bekymret for SVs miljøprofil nå som Kaski slutter. Den har vært usikker den siste tiden, men nå er vi redd SV slutter å være et miljøparti, sier Gytis Blazevicius, som er leder av ungdomsorganisasjonen, til Aftenposten.

Mandag ble det klart at Kaski, som har bakgrunn fra miljøbevegelsen og er tidligere partisekretær i SV, trekker seg fra politikken.

Natur og Ungdom mener SV-ledelsen systematisk nedprioriterer klima og miljø til fordel for andre saker, noe Blazevicius frykter vil bli forverret etter Kaskis avgang.

Med nyheten om at Kari Elisabeth Kaski (t.v.) trekker seg fra politikken, er Natur og ungdom bekymret for SVs miljøprofil. Her sammen med SV-leder Kirsti Bergstø. (Javad Parsa/NTB)

Han peker på gjennomslaget i statsbudsjettene som det tydeligste tegnet på at partiet nedprioriterer klimasaker.

Aftenposten har bedt partileder Kirsti Bergstø svare på kritikken mot partiledelsen, noe hun ikke har gjort. Isteden er Kaski selv sendt for å svare.

– Det er ikke én person i ledelsen eller stortingsgruppen som skal bære hele SVs miljøprofil. Men når gjennomslag i budsjettet kritiseres, er det naturlig at jeg svarer, sier Kaski, som er medlem av finanskomiteen på Stortinget.

Hun påpeker at SV ikke kommer til å slutte å være et miljøparti, og er ikke enig i at SV har fått liten uttelling for klimatiltak i budsjettforhandlingene.

