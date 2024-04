SV vil ha nattog til København – tar saken til Stortinget

– Jeg drømmer om å sovne i Oslo og våkne opp i Køben. Danskene er klare og står og venter på samferdselsminister Nygård. Det samme gjør norske togpassasjerer, sier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås i SV til NTB.

Tirsdag kom hun og to partifeller med et forslag i Stortinget hvor regjeringen bes om å «arbeide for etablering av et nattogtilbud mellom Oslo og København, med det dette innebærer av materialanskaffelser og annet».

Tidligere har regjeringen sagt at det er vanskelig å få til nattog på strekningen fordi det mangler nye sovevogner.

– Det finnes likevel tilbydere som bygger om eldre togvogner til sovevogner, påpeker SV i forslaget.

– Trenger et utslippsfritt alternativ

SV ber også regjeringen om å sikre at togtilbudet Oslo-Göteborg og Göteborg – København korresponderer på alle avganger, sånn at reisetiden til Køben med tog blir kortest mulig.

I dag korresponderer ikke togene, og passasjerene må vente i Göteborg i én time, skriver SV-representantene Mona Fagerås, Grete Wold og Kari Elisabeth Kaski i forslaget.

– Vi trenger et utslippsfritt alternativ til en sterkt trafikkert flyrute. Her må regjeringen og Nygård være villig til å se på mulighetene. Vi vet at folk velger toget når det går raskt, punktlig og til en fornuftig pris, sier Fagerås til NTB.

Danmark er med

Danmark har allerede satt av penger i statsbudsjettet i 2023 og 2024 til nattog til Oslo.

– Jeg er positiv til å støtte etableringen av en nattogrute mellom København og Oslo. Derfor legges det også med finansregningen for 2024 opp til å videreføre midlene til å fremme kjøp av nattogtrafikk, har den danske transportministeren tidligere sagt, på spørsmål fra danske Sosialistisk Folkeparti.

– Norske myndigheter har imidlertid foreløpig ikke antydet om de konkret vil arbeide for etablering av en nattogrute mellom København og Oslo, sa den danske transportministeren.

Vil sove til København – på tog

I Stortings-forslaget påpeker de tre SV-politikerne at «man fram til år 2000 kunne sovne i Oslo og våkne opp i København».

Det er riktignok fortsatt mulig hvis man tar danskebåten, men nå vil SV ha tilbake togtilbudet.

– I 1990 gikk det direktetog fra Oslo til Malmö, København, Hamburg, Göteborg og Stockholm. Det gikk to dagtog og ett nattog direkte Oslo–København. Siden 2005 har det kun gått tog Oslo–Göteborg. Der må man bytte til svenske tog mot København, skriver SV-representantene.

Saken ble fremmet for Stortinget tirsdag, noe som gjør at den vil kunne bli behandlet før sommeren.

