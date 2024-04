Ny Ap-plan skal redde partiet fra nye katastrofevalg

– Vi har en jobb å gjøre, fordi Arbeiderpartiet dessverre har svekket seg på meningsmålingene over tid. Vi ligger nå på et altfor lavt nivå, sier Ap-nestleder Jan Christian Vestre til NRK.

Han har ledet arbeidet med planen som nå legges fram for landsstyret. Det har fått tittelen «Et trygt og rettferdig Norge. Veien mot stortingsvalget i 2025 og lokalvalget i 2027», ifølge VG.

Vestre mener de har vært for opptatt av å «forsvare systemer» og sier partiet må bli mer pragmatisk. Men han avviser at Ap skal gjøre en høyredreining for å hente tilbake velgerne.

Fem punkter

Ifølge NRK skal landsstyret ta stilling til fem punkter:

* Arbeid til alle, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom.

* Kontroll over kraften, offentlig kontroll og eierskap over hva som bygges ut, mer politisk styring over disse ressursene.

* Trygghet: Bekjempe gjengkriminalitet og gjengvold, trygge landets grenser, ruste opp Forsvaret.

* Fellesskolen skal ha kvalitet, læreren skal igjen bli sjef i klasserommet. Mer disiplin og fokus på læring.

* Velferd av høy kvalitet uansett hvor du bor i landet. Så god kvalitet i vårt felles velferdstilbud at folk ikke skal trenge å kjøpe private alternativer for å få det beste tilbudet.

Den konkrete politikken Ap går til valg på vil komme fram i partiprogrammet, som skal vedtas på landsmøtet neste år.

Historisk dårlig

Lokalvalget i fjor ga et historisk dårlig resultat for Ap, mens Høyre for første gang på nesten 100 år ble landets største parti. Diskusjonen har gått om det bare er noe galt med politikken eller om partiledelsen må ta mer av skylda.

Nylig konkluderte stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg tilsynelatende motsatt:

– Jonas er ikke framtiden for Arbeiderpartiet, sa han til Stavanger Aftenblad torsdag.

Men Vestre konstaterer at Jonas Gahr Støre er rett mann til å lede partiet, og omtaler ham som en «fremragende statsminister».

