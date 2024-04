Strategi mot desinformasjon skal være klar neste år

Jaffery har igangsatt arbeidet med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon, en strategi regjeringen tar sikte på å lansere i løpet av neste vår.

Selv om vi i Norge har vi et godt utgangspunkt for å stå imot påvirkningsforsøk gjennom et bredt mediemangfold, tillit til mediene og en høyt utdannet befolkning, er ikke dette noe vi kan ta for gitt i fremtiden, ifølge Jaffery.

– Stort skadepotensial

– Utviklingen de siste årene, og særlig gjennombruddet for kunstig intelligens, har gjort det mulig å spre desinformasjon raskere og til flere enn tidligere. Skadepotensialet er stort hvis noen lykkes i å skape mistillit og uro, eller for eksempel sår tvil om demokratiske valg, sier Lubna Jaffery i en pressemelding.

– Svaret på utfordringen er ikke å kneble ytringer, men å styrke den offentlige samtalen, sier hun.

Flere tiltak

Strategien vil være et ledd i regjeringens oppfølging av Ytringsfrihetskommisjonen og skal blant annet se på følgende:

* Utvikle en mediepolitikk som bidrar til at mediene er i stand til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag også i fremtiden.

* Bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, slik at folk blir i stand til å selv vurdere hvorvidt informasjon, bilder og video er troverdige.

* Sikre en kraftfull oppfølging av de store plattformselskapene og deres påvirkning på det norske ordskiftet.

* Bidra til mer kunnskap om hvordan desinformasjon spres i Norge og i hvilken grad det får konsekvenser for det norske ordskiftet.

