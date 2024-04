Frister det med «gratis» strøm? Søndag gjelder det mange

I prisområdet rundt Oslo og prisområdet lengst sør i landet – NO2 – havner timeprisen ned i minus 12 øre kilowattimen på det laveste søndag, viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ifølge bransjebladet Europower er dette den billigste aprildagen på tre år.

– Det var varslet at denne søndagen kunne gå lavt i pris, så det er ikke noen overraskelse for oss analytikere. Værvarselet tilsa at dette kunne skje, og det har mye med prissmitte fra kontinentet å gjøre, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

Han sier den lave prisen skyldes overskuddsproduksjon i Spania, Frankrike og Nord-Tyskland.

