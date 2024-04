Regjeringen vil fjerne retten til etterbetaling av barnetrygd

Siden 2022 har Norge bosatt over 70.000 ukrainske fordrevne. Regjeringen foreslår ytterligere tiltak som kan bidra til mer bærekraftige ankomster fremover, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

De midlertidige endringene i lovverket forlenges også til 1. juli 2026.

– Vi skal stille opp for Ukraina, både med våpen og ressurser, men de som kommer hit, skal også leve trygge liv. Vi har en forventning om at folk som kommer til Norge, raskt kommer i jobb og kan forsørge seg selv. Derfor foreslår vi denne innstrammingen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

I praksis vil det bety at ukrainske barnefamilier mister retten til barnetrygden for det første året de har bodd i Norge. Redd Barna reagerer på forslaget.

– Dette er et svært skuffende forslag, og vi frykter alvorlige konsekvenser for de barna det gjelder, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram Monica Sydgård.

– Tiltaket vil forsterke den økende familiefattigdommen i Norge, og dette er et sjikt hvor flyktninger er særlig representerte. Regjeringen har ikke lyttet til flertallet av de mange høringsinstansene, og vi håper de heller kan finne løsninger som ikke går såpass hardt utover barna, sier Sydgård.

Les også: Regjeringen planlegger å kjøpe fem nye fregatter og ubåter og opprette to nye brigader