Bane Nor ber Onrail betale for opprydningen etter togulykken

– I tillegg har noen kunder fått skadd sine konteinere og semitrailere. Onrail kommer til å ta ansvar for det, sier Henning Aandal, daglig leder i godstogselskapet Onrail, til Teknisk Ukeblad.

Han sier at selskapet kommer til å tape millioner, til tross for at det har flere forsikringer. Aandal opplyser at det er for tidlig å anslå nøyaktig hvor store tapene blir.

Fredag kveld i forrige uke sporet et godstog med 25 vogner av ved Arna stasjon utenfor Bergen. Ingen kom alvorlig til skade som følge av avsporingen, men lokføreren fikk mindre skader.

Lokføreren og en kollega er mistenkt i saken. Sistnevnte nekter straffskyld, mens det foreløpig er ukjent hvordan lokføreren stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Ulykken skjedde på strekningen der Bergensbanen går. Det er ikke kjent når toglinjen kan åpne igjen. Fagsjef Lars Rugtvedt i Bane Nor sier til NRK at han må motstå fristelsen med å gi en prognose.

– Vi kommer til å jobbe døgnkontinuerlig for å få åpnet Bergensbanen så fort som mulig. Vi har kalt inn veldig mange ressurser som skal jobbe i skift, og jeg er sikker på at det blir arbeid på Arna stasjon gjennom hele påsken, forsikrer han.

Ny oppdatering om Bergensbanen kommer på Bane Nors nettside klokken 23 fredag.

