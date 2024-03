Politimann tiltalt for å ha skutt mann i Stavanger i desember 2022

Tiltalen er for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på kropp eller helse, samt for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikt, skriver NRK.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, sier hans klient nekter straffskyld.

Det var en mann i 30-årene som ble skutt av politiet i forbindelse med en melding om at han skar opp dekkene på en parkeringsplass i Hillevåg. Ifølge politiet oppsto det en trusselsituasjon.

– Det er ikke så veldig mye jeg har lyst til å si for øyeblikket. Det er vår vurdering i saken som er grunnen til at det er tatt ut tiltale, sier påtalefaglig etterforskningsleder Thomas Arntsen i Spesialenheten for politisaker.

