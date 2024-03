De drepte etter 25. juni-angrepet minnet i retten: – Kåre var en sjelden skatt

– Kåre var en sjelden skatt blant oss. Alltid omsorgsfull og hyggelig i alt han gjorde, sa søsteren til Kåre Hesvik da hun leste opp sitt minneord for broren i Oslo tingrett torsdag.

Hesvik ble 60 år gammel. Han døde etter å ha blitt truffet av flere skudd utenfor Per på Hjørnet natt til lørdag 25. juni 2022. Hesvik satt med ryggen til gaten sammen med gode venner da han ble et av Zaniar Matapours første ofre.

– Han telte ned til pensjonstilværelsen. Han skulle gå av når han fylte 62. Han skulle bruke mer tid på ting han likte, og til familie og venner, som han var så glad i. Men sånn blir det ikke, sa søsteren.

To personer ble drept da Zaniar Matapour (44) gikk av trikken foran tinghuset i Oslo og begynte å skyte mot menneskemengden, hvor mange deltok i feiringen av pride. Hesvik og kameraten Jon Erik Isachsen (54) satt sammen med flere venner på uteserveringen til Per på Hjørnet da de ble truffet av skudd.

– Ufattelig tungt

– Savnet etter Jon Erik er stort, og det er ufattelig tungt å gå videre, leste bistandsadvokat Brit Kjelleberg på vegne av Jon Erik Isachsens etterlatte.

De to kameratene var blant de første som ble truffet av skuddene fra Matapours våpen. Hesvik ble truffet av fire skudd i ryggen, mens Isachsen døde nesten momentant av et skudd i nakken, framgikk det av rettsmedisinernes gjennomgang.

Familiefaren fylte 54 år fire dager før han ble drept. Han var både pappa og stefar, og ektemann.

– Min store kjærlighet, min ektefelle og beste venn gjennom nesten 30 år, leste bistandsadvokaten i minneordet.

Flere ofre satt ved samme bord som Hesvik og Isachsen. De berget livet. Flere ble alvorlig skadd etter å ha blitt truffet av skudd.

Aktor: – Terrorangrep

Politiet og påtalemyndigheten mener masseskytingen var et terrorangrep rettet mot homofile og det skeive miljøet. Fornærmede som forklarte seg for retten torsdag, ga alle beskrivelser av store menneskemengder i området etter at Pride Park i Spikersuppa hadde stengt ved midnatt.

Totalt har 266 personer status som fornærmet. Påtalemyndighetens kartlegging viser at 560 personer befant seg i eller uten for Per på Hjørnet og London Pub, samt i området rundt de to utestedene.

Inne på dansegulvet til London Pub var det mørkt, varmt og støyende. Tor Edvin Arne Eliassen (33) gikk derfor ut for å få litt luft da han hørte «et øredøvende smell».

– Samtidig gjorde det ubeskrivelig vondt i hodet. Det kjentes ut som om hodet var kløyvd i to. Jeg falt ned på kne og tok meg til hodet, Det ar vått og jeg kunne se at det var blod på hånden mi, sa Eliassen da han vitnet i retten.

– Miljøet er blitt sterkere

– Det hadde aldri falt meg inn at noen skulle komme og skyte inn mot London. Men nå som det har skjedd, så kan det jo skje igjen, sa 33-åringen ettertenksomt.

I ettertid forsøker han å tenke at Matapour og kreftene bak ham mislyktes i forsøket med å ramme det skeive miljøet.

– Jeg prøver å trøste meg med at angrepet kanskje har hatt motsatt effekt av hva som kanskje var hensikten. Jeg har fått støtte fra folk utenfra som vanligvis kanskje ikke ville sagt offentlig at de støtter det skeive miljøet, sa Eliassen.

– Jeg prøver å si til meg selv at terroristene har mislyktes, eller i hvert fall delvis. Og at det er det vi må ta med oss videre, sa han.

Terrorrettssaken fortsetter med forklaringene til ytterligere fem fornærmede fredag.

