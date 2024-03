Matapour sa ikke noe da rettens administrator Eirik Aass spurte ham om han erkjenner straffskyld etter tiltalen. I stedet ristet 44-åringen kun lett på hodet.

– Nei, konstaterte tingrettsdommer Aass at han tolket hoderistingen som.

Zaniar Matapour er tiltalt for grov terrorhandling etter at han natt til 25. juni i 2022 avfyrte 18 skudd mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen.

To menn ble drept og ni andre personer ble påført skuddskader. Ifølge påtalemyndigheten befant det seg minst 560 mennesker på og rundt de to utestedene da skuddene ble avfyrt.

Ifølge tiltalen hadde Matapour avlagt troskapsed til IS rett før skytingen natt til 25. juni.

Da Matapours navn og alder skulle leses opp før tiltalen ble opplest, ba den tiltalte om å få sin noen ord. Administrator Aass sa først nei, men tillot likevel Matapour å si noen ord etter at 44-åringen protesterte.

– Hvorfor gjennomføres dette opplegget under ramadan, samtidig som det er pause under jødiske og kristne helligdager som søndager og påske, sa Matapour.

Muslimenes fastemåned ramadan startet mandag denne uken.

