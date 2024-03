UNN framskynder direktørens avgang: – Store omstillingsbehov

UNN-styret erkjenner at det er store omstillingsbehov ved helseforetaket, og ønsker umiddelbart å ta tak i dette, skriver UNN i en pressemelding.

– Styret ser behov for å se utover 2024, og ønsker at det etableres et omstillingsprogram som skal gå over flere år, forteller styreleder Anders Mohn Frafjord.

De peker på at styring og framdrift av et overordnet omstillingsprogram ledes av noen som kan være i UNN i tiden fremover.

– Ny administrerende direktør forventes å være på plass først til høsten. For at ny direktør skal ha et fundament å bygge videre på, prioriterer styret å starte arbeidet med omstillingsprogrammet allerede nå, skriver UNN videre.