NIM: Rusavhengige opplever seg diskriminert i helsevesenet

Institusjonen, som forkortes til NIM, har intervjuet 17 nåværende og tidligere rusavhengige om deres møter med offentlige tjenester, skriver Altinget.

I rapporten kommer det fram at rusavhengiges møte med helsevesenet og andre offentlige tjenester preges av fordommer, avvisning, pasientjournal som viser at de er «rusavhengig», og at de ikke får medisiner på grunn av dette.

– Mye av det informantene forteller om, viser at det er en reell risiko for at rusavhengige møter diskriminering i offentlige tjenester, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad til nettmediet.

NIM har to anbefalinger til myndighetene: Å utrede hvordan diskrimineringsvernet for denne pasientgruppen kan gjøres tydeligere i lovverket, og iverksette tiltak for å øke bevisstheten om rusavhengighet.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at rapporten er en vekker, og at hun vil ta med den i arbeidet med ny rusreform.

