Riksrevisjonen: Seks av sju kommuner mangler kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene

– Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

I en spørreundersøkelse utført av Riksrevisjonen svarer over 60 prosent av kommunene at det er vanskelig å gi innbyggerne gode rehabiliteringstjenester. De rapporterer om store nasjonale forskjeller både mellom kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

– Nesten ingenting har blitt bedre i rehabilitering, det er fortsatt et av helsevesenets svakeste områder, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Sist gang Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene var i 2012.

Riksrevisoren sier at flaks og tilfeldigheter i flere tilfeller kan avgjøre hva slags rehabiliteringstjenester man får tilbud om.

Schjøtt-Pedersen viser til at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig for de som trenger rehabilitering.

Han forteller at 85 prosent av kommunene mangler en eller flere av disse. Det er særlig stor mangel på psykologer.

