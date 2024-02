Andrey Yakunin frifunnet i tingretten nok en gang for droneflyging

– Retten har kommet til at Andrey Yakunin ikke kunne vite at det skulle være ulovlig for ham å fly droner på Svalbard, og derfor frifinnes han igjen, sier advokat John Christian Elden i en pressemelding.

Yakunins advokater, John Christian Elden og Bernt Heiberg, skriver at retten har kommet til at det foreligger unnskyldelig rettsuvitenhet, og at Yakunin derfor må frifinnes.

Ifølge Elden har tingretten kommet til at bruk av droner er omfattet av sanksjonsforskriften paragraf 19. Det gjelder også på Svalbard, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å legge restriksjoner på bruken av droner grunnet nasjonalitet. Ifølge advokaten mener retten også at de europeiske menneskerettighetene ikke er til hinder for droneforbudet.

– Tas til etterretning

– Vi tar rettens vurderinger til etterretning, selv om vi ikke er enig i alle slutningene. Det viktigste for Yakunin er å bli trodd på at han ikke har gjort noe galt under sin ferietur på Svalbard for snart to år siden, sier advokat John Christian Elden.

Fra første stund har Yakunin hevdet sin uskyld. Han har hevdet at han gjorde alt han kunne for å forsikre seg om at droneaktivitetene hans under oppholdet på Svalbard var lovlig. Det legger også tingretten til grunn i sin frifinnelse av Yakunin.

– Yakunin håper nå at den norske påtalemyndigheten kjenner sin besøkelsestid, og ikke anker denne saken videre i rettssystemet, nå som han er frifunnet for tredje gang av en norsk domstol, sier Elden.

Flere rettsrunder

Yakunin, som har både russisk og britisk statsborgerskap, ble pågrepet i oktober 2022 for å ha fløyet droner i forbindelse med en ekspedisjon på Svalbard. Politiet mener han rammes av flyforbudet som gjelder russiske borgere, men han nekter straffskyld.

Å fly drone på Svalbard har han ikke lov til som russisk statsborger på grunn av sanksjonene mot landet. Han har selv vist til at han også er britisk statsborger og nekter straffskyld.

I desember 2022 ble Yakunin frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett og senere av Hålogaland lagmannsrett. Høyesterett opphevet senere frifinnelsen og sendte saken tilbake til tingretten.