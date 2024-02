Millionbot til lakseselskap etter ulovlig eksport

Eksportselskapet Bravo Seafood i Florø har punget ut 750.000 kroner i bot, i tillegg til inndragning av 2,03 millioner kroner, for ulovlig eksport av såkalt produksjonsfisk av laks, skriver IntraFish.

Forelegget gjelder for oppdrettslaks med kvaliteten produksjonsfisk som ble solgt til et selskap i Danmark i perioden januar 2018 til august 2019. Totalt ble fisken solgt for 30,8 millioner kroner.

Produksjonsfisk er den laveste kvalitetssorteringen av laks som er godkjent for humant konsum.

Den er ikke farlig å spise, men grunnet sår, misdannelser, deformiteter eller lignende får den ikke eksporteres hel til utlandet. Det skyldes at norske myndigheter er redd for omdømmet til norsk laks.

Saken ble oppdaget etter at danske matmyndigheter kontaktet Mattilsynet, som så anmeldte saken.

Administrerende direktør og medeier Karl Petter Myklebust i Bravo Seafood erkjenner at selskapet har gjort feil, men sier de har betalt forelegget og lagt saken bak seg.

Les også: Forsvarssjefen tror ikke det er fare for krig i Norge