Kvinne pågrepet etter knivstikking i Ringsaker

Hendelsen har til nå ikke vært offentlig kjent, skriver Hamar Arbeiderblad, som refererer til en fengslingskjennelse i Østre Innlandet tingrett.

Kvinnen er siktet for knivstikkingen og for å ha etterlatt mannen i hjelpeløs tilstand. Ifølge avisen har hun forklart seg for politiet, der hun hevder at hun ikke husker hendelsen.

Politiadvokat Ida Christiansen Jordan forteller til NTB at politiet rykket ut til adressen i Brumunddal etter å ha mottatt melding om at en person var skadd.

– Både den siktede kvinnen og fornærmede var på stedet, bekrefter Jordan.

Hun vil ikke uttale seg nærmere om hvorvidt det er en relasjon mellom den siktede og fornærmede, men forteller at det er noe politiet skal etterforske videre.

– Fornærmede ble kjørt til sykehus etter hendelsen, og er utskrevet nå, sier Jordan.

Østre Innlandet tingrett vurderer at det er mer sannsynlig at kvinnen har knivstukket mannen, enn at hun ikke har gjort det. At kvinnen nå varetektsfengsles i fire uker, er også begrunnet i bekymring for at hun skal forlate landet.

