– Vi er utrolig takknemlige

Det var ikke plass til alle som ville inn i Oslo rådhus da en av våre største visesangere ble bisatt fredag. Den store rådhushallen rommet 900 mennesker, fra høy til lav, fra kulturminister, ordfører og kjente artister fra den store visebølgen, til vanlige folk som har hatt glede av alle sangene Lillebjørn har vartet opp med.

Det var mange fremmøtte ved Oslo Rådhus fredag. (Eivind Tangen )

– Båndene mellom ham og Oslos innbyggere er sterke. Han satte ord og toner til følelsen av å vandre rundt på Alexander Kiellands plass, nedover Schweigaards gate, og den helt spesielle stemningen bare en bysommer i Oslo kan gi, sa Oslos ordfører Anne Lindboe (H) i sitt innledningsord til bisettelsen.

Hun sier hun er takknemlig for alt han ga, og synes seremonien var rørende.

– Det var utrolig vakkert og utrolig sterkt. Det var en minnestund fylt av Lillebjørns musikk og tekster, og sterke taler. Det kom tydelig fram hvor mye han har betydd først og fremst for familien sin, men også for alle oss andre. Spesielt for oss i Oslo, men også i resten av Norge, sier hun.

– Han har vært med oss i tykt og tynt, og ingen har vel beskrevet Oslo vakrere enn det Lillebjørn Nilsen har gjort. Da de spilte «God Natt Oslo» tror jeg ikke det var et tørt øye her i Rådhussalen. Det var utrolig vakkert.

40 000 mennesker samlet seg på Youngstorget for å synge Barn av regnbuen på samme dag som rettssaken mot Anders Behring Breivik startet i april 2012. (Heiko Junge/NTB)

Minneverdig program

Seremonien hadde flere musikalske innslag.

Hallvard T. Bjørgum åpnet seremonien med Olav Heglands «Skjoldmøyslaget», og Lillebjørns sang «Gategutt» ble fremført av Lars Klevstrand og Steinar Ofsdal.

Tre av de fire Gitarkameratene Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde fremførte «Se alltid lyst på livet».

Tuva Syvertsen, Frida Ånnevik, Marius Graff og Oslo Strings fremførte «God Natt Oslo», som de siste to ukene har blitt spilt av klokkene på Rådhuset.

Åse Kleveland, Mette Tverli og Steinar Ofsdal holdt også minnetaler.

HISTORISKEBILDER Øystein Sunde (t.v.) sammen med Lillebjørn Nilsen på en pressekonferanse. (Aage Storløkken/NTB)

Bolteløkka jentekor

Bjørn Falk Nilsen, best kjent ved sitt artistnavn Lillebjørn Nilsen, sovnet stille inn lørdag 27. januar med sine nærmeste rundt seg. Han ble 73 år gammel.

Lindboe sier hun er takknemlig også overfor familien som lot allmennheten være med ham på sin siste ferd.

– Hvordan tror du Oslo og Norge vil huske ham?

– Jeg tror vi vil huske Lillebjørn som både Oslos og Norges egen poet. Han har på en helt unik måte satt ord på Oslo, men også alt det såre, alt det vakre. Han har bygd identitet og stolthet over det å bo i Oslo. Men ikke minst har han stått sammen med oss i mange av de tyngste stundene vi har hatt, som når han med 40.000 andre sang «Barn av Regnbuen» på Youngstorget, sier Lindboe.

Ut av salen ble han båret ut til den samme melodien, fremført av Bolteløkka jentekor.

– Han er en musiker for alle anledninger. Han er en artist som hyllet byen vår, Oslo. Jeg har vokst opp med Lillebjørn Nilsen, og jeg sang mange av hans sanger som barn. Han har vært en viktig del av min oppvekst, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til flere i den fremmøtte pressen.

Et hundretalls mennesker som ikke slapp inn i varmen, sto ute i Borggården og ventet til kisten med en av Norges aller mest folkekjære artister ble båret ut etter seremonien. Sekkepiper spilte «Amazing grace» da den ble kjørt bort.

Lyden av sekkepipe fylte borggården utenfor Oslo rådhus. (Eivind tangen )

– Vil aldri skje igjen

Bisettelsen ble den aller siste opptredenen til de legendariske Gitarkameratene, som konstaterte at gruppen «offisielt er lagt ned».

– Det er absolutt siste gang vi alle fire er samlet. Det kommer aldri til å skje igjen. I dag skal vi synge en av Lillebjørns aller gladeste sanger, sa Sivertsen, ifølge VG, før de startet.

Det var et av mange musikalske innslag i seremonien. Med unntak av en hardingfeleslått var alle sammen sanger som Lillebjørn selv har skrevet enten tekst eller musikk til. «Barn av regnbuen» var selvsagt med, framført av Bolteløkka barnekor.

En rørt kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og Oslos ordfører Anne Lindboe. (Eivind Tangen)

– Musikken drev oss

– Skulle ikke du leve evig, slik musikken din skal, spurte Steinar Ofsdal i sin minnetale til sin venn.

De to startet sin musikalske karriere i Oslo på 1960-tallet. I talen skildret Ofsdal reisen fra de spilte i The Young Norwegians sammen, en vei som gikk fra storband og jazz via folkemusikk til viser.

– Det var musikken som drev oss. Og for deg var det også tekstene, sa Ofsdal i talen.

– Jeg hadde blitt kjent med en utrolig kreativ gutt, som det spruta ut ideer av – av alle slag. Du hadde også en humor som smitta over på meg, sa han.

Lillebjørn Nilsen ble 73 år gammel. (Gorm Kallestad/NTB)

