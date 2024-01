Utvalg: Gutter i Silje-saken fikk for dårlig oppfølging av barnevernet

Rapporten ble lagt fram tirsdag, ifølge TV 2.

«Barna fikk ikke den nødvendige hjelp og oppfølging de hadde behov for og krav på etter dagjeldende barnevernslovgivning», heter det.

Den fem år gamle jenta ble funnet død i snøen på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Tre gutter på 4, 5 og 6 år ble mistenkt for å ha utøvd vold mot henne, og konklusjonen var at hun etterpå frøs i hjel. I fjor ble de tre guttene renvasket, og Riksadvokaten har beklaget overfor guttene.

Etter renvaskingen satte Trondheim kommune ned et utvalg som skulle se på oppfølgingen av guttene i tiden før og etter dødsfallet. Ifølge TV 2 tar rapporten fra utvalget for seg kun de to eldste guttene, ettersom den yngste ikke har ønsket å snakke med dem.

Utvalget slår fast at guttene og deres familier skulle ha fått tilbud om barnevernstiltak i tiden før Siljes dødsfall. Konklusjonen er at oppfølgingen var manglende. Samtidig får kommunen – særlig barnevernet – ros for å ha prioritert sakene i tiden etter dødsfallet.