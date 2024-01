Politiet endrer internasjonal etterlysning etter Stavern-drapet

Kvinnen var opprinnelig internasjonalt etterlyst som siktet. Hun nå er nå etterlyst internasjonalt som savnet, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til Dagbladet.

Årsaken er at en siktet-etterlysning krever at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Politiet har tidligere uttalt at mistankegrunnlaget mot kvinnen har blitt svekket underveis i etterforskningen.

– Det gjelder fortsatt, uten at vi ønsker å utdype dette ytterligere, sier Garder til avisen.

Kvinnen har fortsatt status som siktet i saken. Bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs sier at familien ønsker at siktelsen frafalles.

Det var 2. januar at en mann ble funnet død i Stavern, og den drapssiktede samboeren hans er ikke funnet.