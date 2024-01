Flere bør få omvendt voldsalarm, mener Riksadvokaten

Maurud sier til Aftenposten at det i domstolene har vært for stor oppmerksomhet rundt belastningen ved å få en omvendt voldsalarm. Han mener man kanskje ikke har vært gode nok på å få fram hvor viktig det kan være for en som lever med voldstrusler.

Han sier det burde være lav terskel for å få voldsalarm.

– Jeg tror alle ser potensialet i økt bruk, sier Maurud.

Omvendt voldsalarm brukes som regel mot folk som ikke overholder et besøksforbud. Det er en fotlenke med GPS, og politiet blir varslet når personen beveger seg inn i et område. Debatten har skutt fart etter flere drap i starten av året.

I fjor ble 16 mennesker drept av partneren sin i Norge.

– Det gjør meg oppgitt, av og til også litt forbannet, at menn oppfører seg som de gjør. At det går folk der ute som er så sterkt engasjert at de vil ta livet av et annet menneske fordi de føler seg krenket eller såret? Det er nesten ikke til å fatte, sier riksadvokaten.

[ «Et varslet drap har skjedd igjen» ]