Nytt vitne skal forklare seg om Breiviks gråt i retten

– Vi opplever det vi så under vitnemålet som en endring. Så kan vi ha teorier om det, men det vil jeg presentere når vi skal prosedere saken, sier advokat Andreas Hjetland som fører saken for staten i Ringerike fengsel til NTB.

Torsdag har han innkalt psykiater Janne Gudim Hermansen ved Ringerike fengsel som et siste ekstra vitne før prosedyrene i den sivile saken som Breivik har anlagt mot staten for brudd på menneskerettighetene.

Breivik begynte tirsdag å gråte under deler av sin egen forklaring i retten. Hendelsen ble av flere oppfattet som et uvanlig følelsesutbrudd, blant annet av avdelingsleder Kristian Hesthagen som ukentlig har tilbrakt mye tid med den terrordømte mannen etter overføringen fra Telemark fengsel for to år siden.

Ute av karakter

– Jeg oppfattet ham først slik jeg kjenner ham, men så var det et taktskifte hvor den innsatte var helt ute av karakter. Jeg har aldri tidligere sett han vise den sårbare siden. Det har aldri vært noe i nærheten av dette, aldri på avdeling eller i samtaler, sa Hesthagen da han vitnet onsdag

Prosessfullmektig Hjetland vil derfor spørre Hermansen om flere sider rundt Breiviks reaksjon og uventede gråt, og sier det oppleves nødvendig.

– Hun skal forklare seg litt om helseforholdene til Breivik slik de har vært her i Ringerike fengsel. Hun vil i alle fall supplere det han sier om egen helse og så får vi se om hun i så fall vi korrigere noe av det som kom fram tirsdag, sier Hjetland.

Staten avviser alt

Regjeringsadvokaten har avvist søksmålet på alle punkter. De mener Breivik soner under tilfredsstillende ordninger som ligger langt på innsiden av menneskerettighetene.

I retten har det kommet mer enn tydelig fram at de mener Breivik lyver om flere ting, blant annet om hvor tungt preget han er av soningstiden.

I retten har det kommet fram påstander om Breivik etter tolv års soning på høyeste sikkerhetsnivå i fengsel har soningsskader og er blitt suicidal. Dette er imidlertid ikke en oppfatning de som jobber i fengselet har av 44-åringen.

[ Staten: 22.juli-terrorist er den samme i dag som i 2011 ]

[ Besøksvenn møtte 22.juli-terrordømte 400 ganger – ble sagt opp ]