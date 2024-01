22.juli-terrorist mener han har soningsskader: – Er suicidal og må medisineres

– Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfull interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal, skriver advokat Øystein Storrvik i sluttinnlegget for retten.

Saken kommer opp for Oslo tingrett mandag. Rettssaken skal gå inne i gymsalen i Ringerike fengsel hvor 22.juli-massemorderen (44) har sonet de siste to årene. Domstolen skal for andre gang ta stilling til om de strenge soningsforholdene Breivik er underlagt, innebærer at hans menneskerettigheter er krenket.

Storrvik mener at nesten tolv års isolasjon er nok, og at det nå må gjøres noe for at den terrordømte mannen kan treffe eller kommunisere med andre.

Han framholder det ekstreme sikkerhetsregimet i Ringerike fengsel medfører brudd på menneskerettighetskonvensjonens forbud mot tortur, samt nedverdigende og ubevegelig behandling. Den strenge kontrollen av brev Breivik sender og mottar, er dessuten i strid med retten til å ha et meningsfylt privatliv, mener advokaten.

I alt er det satt av fem dager til den rettslige behandlingen av saken. Ettersom det er Breivik, nå folkeregistrert under navnet Fjotolf Hansen, som har saksøkt staten ved Justisdepartementet, går saken som en sivil sak i domstolen.

Medisin mot depresjon

Den nå 44 år gamle mannen som er dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet, er blitt avhengig av å ta depresjonsmedisin for å komme seg gjennom dagen, ifølge prosesskriftet der Storrvik oppsummerer sine hovedanførsler for retten.

Advokaten sier til NTB at rettssaken kan bli førende for hvilke forhold Breivik kan komme til å sone under fram til han dør.

– Det er et grunnleggende spørsmål. Har vi dømt en til livstid i fengsel uten mulighet til å etablere menneskelige relasjoner før han dør, spør Storrvik i et intervju med NTB før jul.

Han peker i sluttinnlegget spesielt på tiden som er gått siden terrordommen falt i Oslo tingrett sommeren 2012 – cirka elleve og et halvt år – og mener han har støtte i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). I konklusjonen i 2018 om ikke å gi Breivik medhold, skriver EMD at man ikke kan isolere en innsatt fra kontakt med andre innsatte i det uendelige.

– Vi anfører at det nettopp er en slik situasjon vi nå står overfor, ettersom den beskrevne isolasjonen har vart i 11,5 år, skriver han.

Storrvik poengterer også at selv om Høyesterett ikke ville behandle anken til Breivik etter nederlaget i lagmannsretten i 2017, skriver ankeutvalget i avslaget at seks års isolasjon fra andre innsatte var «ekstremt lenge» og at det skulle «atskillig til for å kunne rettferdiggjøre dette under EMK artikkel 3».

Drept 77 mennesker

22. juli 2011 utløste massemorderen bomben som raserte regjeringskvartalet i Oslo. Åtte personer ble drept her. Deretter kjørte han til Utøya der han drepte 69 personer på AUFs årlige sommerleir.

42 personer overlevde drapsforsøkene og skadene de ble påført denne dagen. Over 200 andre ble skadd i større eller mindre grad.

Med terrorhandlingene skulle han skape blest om sitt manifest, sin delvis hjemmesnekrede ideologi og mobilisere meningsfeller til handling. Fortsatt er faren for at han skal lykkes i å inspirere andre en hovedkomponent i begrunnelsen for isolasjonen og restriksjonene han er underlagt.

Borgarting lagmannsrett konkluderte forrige gang menneskerettighetsspørsmålet ble behandlet med at han framsto i det vesentlige som den samme som i 2012: «Breiviks psykiske helsetilstand er stabil selv etter et langvarig fengselsopphold under meget strenge soningsforhold. Det foreligger ikke klare indikasjoner på at han er påført isolasjonsskader under soningen».

– Det er etter dette sannsynlig at risikoen for nye voldshandlinger er høy på sikt. Risikoen gjelder i første rekke nøye planlagt, spektakulær vold for å oppnå oppmerksomhet om hans politiske prosjekt, skrev domstolen.

– Lite mottakelig

Celleanlegget der massemorderen har sonet de siste to årene, ligger i Ringerike fengsel, bare et steinkast fra Tyrifjorden hvor Utøya ligger. Før dette satt han åtte år i Telemark fengsel i Skien. Fra avdelingen har ikke han utsikt mot fjorden.

Fordelt over to etasjer er det er flere celler til ulike aktiviteter, blant annet et trimrom med romaskin, tredemølle og vektapparater. Det er en egen TV-stue med dataspill, spiserom og et besøksrom.

– Breivik har mye mer plass enn noen annen innsatt i Ringerike fengsel, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.

Av regjeringsadvokatens argumentasjon går det fram at myndighetene ikke er enig i Breiviks framstilling om at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene. Det er dessuten gjort en rekke endringer i lempninger i restriksjonene han er underlagt, ifølge statens prosessfullmektig, advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

Breivik har så langt vist seg lite mottakelig for rehabiliterende arbeid, anfører Hjetland i sitt sluttinnlegg.

– Det er altså vanskelig å se for seg hvilke større lettelser i soningsforholdene som er mulig og forsvarlig, går det fram av dokumentet til retten.