To skadd i voldshendelse i Sandefjord

Politiet har kontroll på situasjonen etter voldshendelsen, som har skjedd i et privat hjem.

– En lokal mann har slått seg inn gjennom et vindu, og det ble en konfrontasjon mellom ham og de som bor på adressen. Både mistenkte og fornærmede er skadd, opplyser Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Ifølge politiet er motivet for hendelsen ukjent.

– Men det var ikke et tilfeldig hus som ble oppsøkt. Han har slått seg inn gjennom et vindu med et redskap, og det ble en konfrontasjon med huseier, skriver politiet.

Den siktede mannen, som er i 20-årene, er kjørt til sykehuset med ukjent skadeomfang. Den fornærmede, en mann i 60-årene, ser ut til å være lettere skadd, ifølge politiet.

Den siktede ble pågrepet i bilen sin uten dramatikk et stykke unna der voldshendelsen skjedde.