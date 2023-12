AP: Russiske okkupanter dekket over dødstall etter demningskollaps i Kherson-regionen

Antallet dødsofre er trolig langt høyere enn det som er kjent etter at Kakhovka-demningen i Ukraina ble rammet av en eksplosjon og Dnipro-elven gikk over sine bredder.

Den russiske okkupasjonsmakten tok en rekke grep for dekke over omfanget av flomkatastrofen, skriver AP, som har snakket med flere kilder i byen Olesjkyj. Flommen rammet hardest i områder under russisk kontroll i Kherson fylke sør i Ukraina.

Leger på sykehuset i Olesjkyj fikk beskjed om ikke å skrive ut dødsattester for drukningsofre. Frivillige og helsearbeidere fikk beskjed om å slutte å håndtere de døde, og omkomne som ikke ble gjort krav på av familiemedlemmer, ble fjernet av okkupasjonsmyndighetene. Ofre ble gravlagt i massegraver, uten å være identifisert, ifølge APs kilder.

Nyhetsbyrået AP konkluderer med at de russiske okkupasjonsmyndighetene med overlegg sørget for at antallet dødsofre ikke ble dokumentert. Det er basert på vitneutsagn fra helsearbeidere, frivillige og innbyggere i byen Olesjkyj, en av byene som ble oversvømt.

Hva eller hvem som forårsaket eksplosjonen er ikke kjent, men det er blitt rettet sterke anklager mot Russland.

En tragedie

De fleste av APs kilder vil kun uttale seg anonymt eller omtales med fornavn alene. De frykter represalier mot seg selv eller familiemedlemmer som fortsatt befinner seg i russiskokkuperte områder.

– Verken Russland eller Ukraina kjenner omfanget av denne tragedien, sier Svitlana, en sykepleier som i den innledende fasen hadde ansvar med å holde oppsyn med dødsattester på sykehuset i Olesjkyj. Siden flyktet hun til ukrainsk-kontrollert område.

En innbygger forteller at hun var med på å samle inn over hundre lik i dagene etter dambruddet, mens helsearbeidere anslår at 2–300 mennesker omkom i Olesjkyj.

– Ingen fare

Dammen kollapset etter en eksplosjon 6. juni. Den russiskutnevnte administrasjonen ga først beskjed til innbyggerne om at det ikke var noen fare, og folk fortsatte med sine daglige aktiviteter.

Svitlana forteller at hun så flomvannet nærme seg hjemmet hennes da hun luftet hunden sin samme dag. Morgenen etter sto toetasjes hus under vann og beboere hadde søkt tilflukt på taket. Frivillige som hadde tilgang til båter forsøkte å hjelpe folk i trygghet.

Ingen fra okkupasjonsmyndighetene var å få øye på, ifølge innbyggere, frivillige og helsearbeidere. Flomofre søkte tilflukt og hjelp på sykehuset der Svitlana jobbet. Etter hvert kunne man se oppblåste lik flytende i vannmassene. Andre ble funnet under gjørme i hus som hadde kollapset.

Politi på sykehuset

Tre dager etter at katastrofen rammet Olesjkyj, dukket representanter for okkupasjonsmyndighetene opp. De ga beskjed til legene på sykehuset om å ikke skrive ut dødsattester for drukning. Kun naturlige dødsfall skulle registreres.

Ifølge sykepleieren Svitlana ble beskjeden gitt muntlig, uten at det ble lagt fram noen skriftlig ordre. Politiet kom til sykehuset daglig for å ta kopier av dødsattestene, og sikret dermed at det ikke ble registrert noen druknede.

Dermed mistet sykehuset muligheten til å dokumentere antall flomofre.

Siden byen ble okkupert i mars 2022 har legene i Olesjkyj hatt myndighet til å utstede dødsattester. Det ble gjort både på russisk og – i hemmelighet – på ukrainsk, slik at myndighetene i Ukraina også hadde oppdaterte registre.

Pårørende til flomofrene fikk beskjed om å ta kontakt med myndighetene i andre distrikter. Der ble dødsattester underskrevet av leger utpekt av okkupasjonsmyndighetene. Uten dem kunne ikke likene gravlegges.

Frivillige og helsearbeidere fikk beskjed om å ringe politiet om de så et lik. Da kom lastebiler som tilhørte russiske nødetater og hentet dem.

Flere massegraver

I de første dagene etter flomkatastrofen ble ofre lagt i massegraver, ifølge lokale innbyggere og helsearbeidere AP har snakket med. Nyhetsbyrået fant en slik utenfor Pokrovska-kirken i sentrum av Olesjkyj. Men byrået presiserer at de ikke er i stand til å slå fast hvor mange flere massegraver som finnes eller hvor mange som er gravlagt i dem.

Sykepleieren Svitlana sier det finnes hemmelig dokumentasjon lagret på hemmelig sted i Olesjkyj, med bilder, dødsattester og stedsangivelser for gravplasser.

Russiske myndigheter har ikke besvart APs spørsmål om saken. Russland har oppgitt at 59 mennesker døde i de flomrammede områdene de kontrollerer, som utgjør om lag 408 kvadratkilometer.

