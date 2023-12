Lagmannsretten vil løslate drapssiktet i Jonas Henriksen-saken

Tre av de siktede er allerede løslatt. Nå vil lagmannsretten også løslate 28-åringen som fortsatt sitter fengslet. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen til Høyesterett, opplyser forsvarerne.

– Vår klient er lettet over at lagmannsretten har kommet fram til at også han løslates fra varetekt på lik linje med de øvrige siktede i saken, sier advokat Thomas Randby i Elden Advokatfirma til NTB.

28-åringen ble pågrepet på Rena i september. Han var den første som ble pågrepet i saken, og det hadde gått én hel måned fra drapet skjedde fram til mannen ble pågrepet.

Politiet har ment at det var 28-åringen som lurte Henriksen opp til hytta der han ble funnet drept.

Mannen har nektet straffskyld for drapet. Det har også de andre siktede i saken. Tre av de andre siktede ble løslatt 20 desember. Siktelsene ble likevel opprettholdt.

30 år gamle Jonas Henriksen ble funnet skutt og drept i bilen sin ved en hytte i Nes på Ringerike 17. august i år. Politiet har opplyst at 30-åringen hadde status som fornærmet i flere saker som har vært eller er under etterforskning. Fra mars til august i år ble det registrert elleve anmeldte forhold.

Politiet har beklaget til familien, som mener drapet kunne ha vært avverget hvis politiet hadde etterforsket anmeldelsene grundigere.

Tidligere denne måneden ble en mann i 30-årene siktet for skadeverk i forbindelse med drapsetterforskningen. Han er ikke siktet for selve drapet eller medvirkning til det. Mannen befinner seg i utlandet og vil bli pågrepet når han kommer til Norge.

[ Tenåring pågrepet for knivran i Oslo – politiet hyller mann som tok seg av offeret ]