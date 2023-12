Stoltenberg ringte Nordtun etter valget

Den populære Stavanger-ordføreren styrte Arbeiderpartiet til et godt resultat i kommunevalget, men mistet likevel makta til høyresiden.

Etterpå ble det spekulert på om hun skulle inn i rikspolitikken – noe hun gjorde da hun ble kunnskapsminister.

Stavanger Aftenblad skriver at hun etter valget fikk en oppfordring om å fortsette i politikken, da Jens Stoltenberg ringte henne. Nordtun påpeker at Stoltenberg ikke ba henne gå inn i rikspolitikken.

– Nei, bare at han heiet på at det var viktig at jeg fortsatte den gode jobben, og at det er viktig at jeg står på videre for de politiske løsningene og de sosialdemokratiske verdiene.

Hun sier at det å få slike gratulasjoner hadde noe å si for viljen til å fortsette med politikk.

[ Kommentar: Regningen sendte Reitans sønner til Rema 1000-ansatte og oss forbrukere ]