Vegvesenet: Salt og sand hjelper ikke på glattisen

Vegtrafikksentralen vest kom med en advarsel sent mandag kveld. Langs E16 ved Voss oppover forbi Oppheim og på fylkesvei 5 i Lærdal er det strekninger som salt og sand ikke biter på. Det samme gjelder i Sunnfjord.

Nord for Oslo er den viktigste trafikkåren E6 rammet av dette problemet. Her er det så kaldt at både side- og hovedveier kan være svært glatte.

– Det nytter ikke å strø sand på E6. Så det blir glatt, sier trafikkoperatør Thale Eikeset i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Glatt på E6

Folk blir bedt om å kjenne på forholdene før de setter seg i bilen for å dra på jobb.

– Vi har fått tilbakemelding fra entreprenørene på at det folk må være oppmerksomme på E6, for det er glatte partier, sier trafikkoperatør Thale Eikeset i Vegtrafikksentralen øst til NTB tirsdag morgen.

Hun har en oppfordring til alle som skal på jobb:

– Hvis man ser at gradestokken på bilen tipper godt under minus 10, bør man være ekstra på vakt. Det kan være en tynn ishinne som er vanskelig å se på veien, sier hun.

På E6 er det særlig glatt mellom Skedsmokorset og Oslo, der det har kommet litt snø. Det ble i natt brukt magnesium i stedet for salt på E6 ettersom saltet ikke har like god effekt når det er veldig kaldt.

Kaldt på Vestlandet

Man skal ikke så langt utenfor Bergen sentrum før man finner områder der det nå er så kaldt at salt og sand ikke hjelper på glatta, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker i Vegtrafikksentralen vest.

Han sier tirsdag morgen at det ser ut til å gå fint med trafikken inn til de store byene. Men det kan være glatt i skyggepartier på sideveier. Siden mange kjører piggfritt i byene, blir det også mer glattpolert der det først er glatt.

– Folk må ta sine forholdsregler, sier Bødtker.

Han sier at veivesenets entreprenører sier det ikke hjelper å salte når det er under minus 12. Sanda blir blåst bort, og fastsand har ikke noe å feste seg i.

– Entreprenører har vært ute og friksjonsmålt, så veiene holder standard. Men en som ikke er vant til å kjøre på vinterføre kan oppleve det som veldig glatt. Særlig en som kjører piggfritt kan oppleve det som veldig glatt, sier Bødtker.

