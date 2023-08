VG: Karpe tjente 150 millioner i 2022

Gruppen hadde samlet overskudd før skatt på cirka 42 millioner, skriver VG.

2022 var året den populære duoen spilte ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Karpes konsertselskap Spsp AS hadde 114,6 millioner kroner i omsetning. Utgiftene kom på 75,8 millioner. Overskuddet kom på 38,9 millioner før skatt. Karpe tok ut et utbytte på 5,42 millioner kroner.

Gjennom Jens og Jens AS, som blant annet selger klær, ble det 15 millioner i omsetning, og et overskudd på 3,5 millioner, ifølge avisen.

Karpes musikkproduksjonsselskap Apen og Kjeften AS hadde 7 millioner i omsetning, og fikk et overskudd på 2,4 millioner.

Noen selskaper gikk i underskudd, blant annet selskapet Vi Er Best AS, som driver med eie og drift av næringsbygg, herunder kulturhuset i Skien. Omsetningen kom på 4,3 millioner, og årsresultater ble et underskudd på 2,8 millioner.

Karpes selskaper er samlet under holdingselskapet Karpe Holding AS. Det hadde finansinntekter på 5,7 millioner, hvilket også ble overskuddet for selskapet i fjor.

