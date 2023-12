Psykiater mister lisensen etter tilsynssak

Det viser dokumentasjon som NRK har fått innsyn i.

Forfatter Hilde Rød-Larsen var den første som varslet mot psykiateren.

– Nå håper jeg at norske myndigheter og norsk presse tar innover seg at denne omfattende tilsynssaken ikke bare handler om en leges feilgrep gjennom mange tiår, men også om alvorlig systemsvikt, sier forfatteren til NTB.

Helsetilsynet opplyser likevel at Rød-Larsens sak ikke er en del av grunnlaget for at psykiateren nå mister lisensen, skriver kanalen.

Selv har psykiateren bestridt alle varslene.

Statens helsetilsyn fikk i juni oversendt fem tilsynssaker fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Totalt har tilsynet mottatt sju tilsynssaker for en samlet vurdering av psykiateren.

Sakene gjelder rollesammenblanding, behandling og journalføring.

