Andrine Hanssen-Seppola gjenvalgt som leder for Senterungdommen

Senterungdommen var i helga samlet til sitt 74. ordinære landsmøte da Hanssen-Seppola ble gjenvalgt, ifølge en pressemelding fra partiet.

– Sammen skal vi få gjennomslag for en streng, men rettferdig narkotikapolitikk, sørge for at ungdom skal kunne bli bønder og gjøre det klinkende klart at vi står fast ved vårt nei til EU og EØS, sier den nye lederen i en kommentar.

Nils Forren (23) fra Trøndelag ble politisk nestleder og Erik Lillebakken (23) fra Hedmark organisatorisk nestleder.

