Ingen karantene for Raymond Johansen

NRK melder at karanteneutvalget har avgjort at han ikke ilegges karantene. Utvalget mener det ikke er noen direkte forbindelser mellom jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp og oppgavene han hadde som byrådsleder.

Johansen har varslet at han begynner i januar, men at det kan hende han begynner tidligere etter at han har fått kritikk for etterlønnen han får fra Oslo kommune.

Til tross for at han fikk jobben i Norsk Folkehjelp i oktober, får han nemlig full etterlønn fram til tiltredelsen i januar.