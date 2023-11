Utenriksministeren besøkte synagogen i Oslo

Utenriksministeren var på plass for å uttrykke sin medfølelse etter at det ble kjent at jøder i Norge opplever fiendtlige holdninger og antisemittisme som følge av krigen i Midtøsten.

– Det er ingen tvil om at det er behov for økt innsats mot antisemittisme nå. Jøder i Norge opplever at de står alene og at det ikke er legitimt å sørge på grunn av krisen i Midtøsten. Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer og rasisme. Vi kan aldri tolerere at jøder i Norge skal føle seg utrygge, sa Eide.

DMT kom sent i oktober ut med en bekymringsmelding angående økende antisemittisme. Der sa de blant annet jødiske familier i Norge ikke føler seg trygge i sine hjem, og at flere har opplevd truende hendelser.

Under besøket møtte Eide blant annet leder Ronen Bahar i DMT, samt nestleder Zhira Beck, rabbiner Michael Kohn og tidligere leder Rolf Kirschner.

I møtet gjorde Eide det klart at Norge slutter seg til en fellesuttalelse om antisemittisme. I uttalelsen uttrykker en rekke land bekymring for økningen i antisemittiske ytringer og handlinger, og oppfordrer nasjonale myndigheter til å gi den nødvendige beskyttelsen til sine jødiske samfunn.

Regjeringen varslet sist lørdag at en ny handlingsplan mot antisemittisme legges fram i løpet av neste år.

– Vi tar sikkerheten til alle våre borgere på alvor, og har økt sikkerheten ved jødiske objekter, sier Eide.

