Høie ønsket som Høyre-leder – i hvert fall i Rogaland

– Landet trenger ham, sier Høyres fylkesleder i Rogaland, Ane Mari Braut Nese, til Dagbladet.

Ine Eriksen Søreide er i mediene pekt på som favoritt. Nå trekkes navnet Bent Høie opp av hatten av sitt eget hjemfylke.

– Hvis vi blir nødt til å finne noen andre til å lede partiet og bli statsministerkandidat, er Bent min helt klare favoritt, sier Nese.

Hun bekrefter at det fins folk i partiet i hovedstaden som også ønsker Høie.

– Jeg vet at det er krefter i Oslo også som vil ha Bent, sier fylkeslederen.

Høie er i dag statsforvalter i Rogaland. Han var nestleder i partiet i ti år og helseminister i alle Erna Solbergs åtte regjeringsår.

Selv svarer Bent Høie nei på spørsmålet om et comeback i rikspolitikken er aktuelt.

– Nei, det har jeg ikke planer om, skriver Høie i en tekstmelding til avisa.

I oktober ville ikke Solberg svare på om det er hun eller noen andre som leder partiet om ett år.

– Uansett kommer jeg til å være her som politiker og være opptatt av at vi skal sørge for ikke å ha en regjering som er mest tilbakeskuende. Vi må ha en regjering som ser fremover, sa Solberg til TV 2.

