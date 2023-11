Forbrukerrådet advarer mot «dropshipping» i handelsmåneden november

Forbrukerrådet beskriver fenomenet slik: Du handler i en norsk nettbutikk som selger varer som typisk trender på Instagram eller Tiktok. Butikken har imidlertid ikke et eget varelager, og når du legger inn bestilling, bestiller den norske nettbutikken varen fra en utenlandsk leverandør.

Deretter blir varen sendt direkte til deg uten å ha vært innom den norske forhandleren på noe tidspunkt.

Det kan føre til høye tollregninger og produkter som ikke lever opp til forventningene, advarer Forbrukerrådet. De skriver også at man kan bli møtt av en tom nettside dersom man ønsker å klage.

– Ønsker du å benytte deg av angreretten eller reklamere på et produkt du har kjøpt, står du i praksis på bar bakke. For forbrukervernet er dette en krise, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Hun legger til at dropshipping-selgere i mange tilfeller bryter markedsføringsloven, og at selgerne faktisk er ansvarlige for at varene som selges, er som avtalt. De må også følge regelverket for angrerett.

Også Miljødirektoratet er kritiske til «dropshipping», og de har sammen med sine nordiske kollegaer at nettbutikker som tilbyr dette, i større grad selger forbudte produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

