Nordiske utenriksministre vil ha pause i kamphandlingene i Midtøsten

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier at landet står ved EUs beslutning og tar til orde for en såkalt «humanitær pause», slik at nødvendig hjelp når inn i Gaza på en trygg måte og kommer fram til de som trenger det.

Også Finland står ved EUs standpunkt, men utenriksminister Elina Valtonen understreker behovet for raskest mulig å få humanitær hjelp inn i Gaza.

– Men vi trenger også at gislene løslates umiddelbart, legger hun til.

Islands utenriksminister Bjarni Benediktsson er klar på at for å dempe spenningene og bringe inn nødhjelp til Gaza, er det nødvendig med en stans i kamphandlingene.

– Men vi må ta i betraktning at terroristene fortsatt er aktive og angriper over grensen, sier han.

Norge var det eneste nordiske landet som stemte for FN-resolusjonen forrige uke om en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. Utenriksminister Espen Barth Eide har imidlertid inntrykk av at landene er enige om behovet for humanitær støtte til Gaza.

Fire av de fem nordiske utenriksministrene møtte pressen etter at de onsdag hadde et møte i Oslo i forbindelse med Nordisk råd. Danmark deltok digitalt.