Stortingspresidenten varsler full gjennomgang av økonomireglene

– Tillit kan ikke bare være et ord i festtaler. Vi ser at det er behov for å gå igjennom hele regelverket, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Gjennomgangen vil også omfatte dialog med partiene og regjeringen.

Beslutningen ble fattet under presidentskapets møte torsdag morgen.

Stortingets presidentskap tok ikke stilling til spørsmålet om Riksrevisjonen bør gå inn og granske habilitetssakene under møtet torsdag.

I stedet sendes ballen videre til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, der habilitetssakene allerede er til behandling.

– Det er naturlig at kontrollkomiteen vurderer dette spørsmålet, sier Gharahkhani.

