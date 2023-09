Klimaaktivister demonstrerte med kjempeblekksprut i Oslo

Blekkspruten var en protest mot at regjeringen i sin mineralstrategi åpner for gruvedrift på havbunnen.

I høst skal Stortinget behandle saken. Greenpeace krever at Arbeiderpartiets landsstyre snur i saken og stopper åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen.

– Denne høsten har Arbeiderpartiet sjansen til å tenke seg om en gang til. Det er ikke for sent å stoppe planene om å gjøre Arktis til en prøvekanin for en ny destruktiv næring, sier Haldis Tjeldflaat Helle, rådgiver for gruvedrift på havbunnen i Greenpeace Norge, i en pressemelding.

Ifølge Greenpeace er blekkspruter en av artene som kan oppleve at leveområdene deres blir gjort om til gruver.

