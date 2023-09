Ryde har fått millioner i parkeringsgebyrer i Oslo

I tillegg til gebyrene har bymiljøetaten i Oslo fått inn 116 klager på elsparkesyklene, skriver Dagbladet Børsen.

Daglig leder Tobias W. Balchen i Ryde mener at det er få turer der sykkelen feilparkeres, men sier at selskapet jobber for at det skal bli enda færre og viser til at Ryde nylig har innført en nytt system for hvordan kundene skal gjøres ansvarlige for feilparkeringer.

Ryde sammenligner gebyret med bildet av parkeringen som kunder tar etter en tur. Det betyr at kunden kan få regningen ved feilparkeringer. Dersom Ryde mener at gebyret er feil, betaler de selv. Selskapet tar 90 prosent av gebyret i tvilstilfeller, opplyser de.

Bjørn Håvard Hynne, som er seksjonssjef for bymiljøetaten i Oslo kommune, sier at feilparkerte sparkesykler har blitt et mindre problem i hovedstaden. Han begrunner forbedringen med en parkeringsveileder som er laget i samarbeid med aktørene.

