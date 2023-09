Politiet finner nye fornærmede på enhetene til overgrepssiktet

Den overgrepssiktede ungdomsklubbarbeideren ble pågrepet i februar, og i mars konfiskerte politiet 160 enheter fra mannen.

Etter gjennomgang av 118 datamaskiner, mobiltelefoner, harddisker og lagringsenheter ble siktelsen mot mannen i Moss utvidet til å dreie seg om 19 barn i alderen 13–17 år, tilknyttet ungdomsklubben.

– Tallet på fornærmede har økt. Ytterligere to er betegnet som fornærmet i saken, opplyser politiadvokat Christer Havig-Lundén i Øst politidistrikt til Moss Avis.

Mange år tilbake

De to nye fornærmede i saken har ikke hatt tilknytning til ungdomsklubben i Moss. Politiet mener mannen i 30-årene har laget egenprodusert overgrepsmateriale av samtlige av de 21 fornærmede.

Ifølge politiadvokaten holder de fortsatt på med å gjennomgå alt det konfiskerte materialet.

– Det er enormt mye materiale som er lagret, og det strekker seg mange år tilbake, sier Havig-Lundén.

Erkjenner delvis straffskyld

Siktede har sittet i varetekt siden pågripelsen. Han er for øyeblikket inne i en varetektsperiode på seks uker, som utløper torsdag 21. september

Han har erkjent delvis straffskyld for grov voldtekt av barn under 14 år og for produksjon, oppbevaring og nedlasting av overgrepsmateriale.

Moss Avis har vært i kontakt med siktedes forsvarer Espen Wangberg, som ikke ønsker å kommentere det økte omfanget i saken.

