Oslo: MDG og Venstre har snakket sammen

Venstres Hallstein Bjercke bekrefter overfor NRK at han har hatt MDGs Sirin Stav på besøk hjemme hos seg.

Venstres ønske er å få med MDG på et byråd med Høyre, siden de tre partiene sammen har flertall. MDG skal ifølge flere medier ha luftet tanken om å danne et alternativt flertall, der Venstre skifter til venstresiden og ekskluderer Høyre. NTB har også fått opplysninger om at de har luftet ideen overfor Venstre.

– MDG må respektere at velgerne nå har gitt flertall til de borgerlige partiene, sier Bjercke.

MDGs idé skal innebære et samarbeid med Ap, SV og Partiet Sentrum.

Høyre vil på sin side fremdeles ikke støtte Venstres drømmebyråd.

– Det er helt unaturlig for Høyre å innlede samtaler med MDG, sier Høyres Eirik Lae Solberg til Vårt Oslo.

Høyres mål er fortsatt et flertall med Venstre, Fremskrittspartiet og KrF. Der er imidlertid problemet at Venstre ikke vil ha med Frp i byrådet. Lae Solberg sier det skal være nye samtaler mellom partiene i løpet av neste uke.

