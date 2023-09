Forskere mener Utdanningsdirektoratet har regnet feil om nasjonale prøver siden 2014

Statistikken til direktoratet viser at ferdighetene til norske elever har holdt seg svært stabilt siden 2014. Forskere ved Frichsenteret hevder imidlertid at elever har blitt dårligere i regning og lesing, men bedre i engelsk, skriver Aftenposten.

– Det er veldig uklart for oss hva som egentlig har skjedd her. Det vi kan si sikkert, er at det er noe galt. Og det har pågått lenge uten at noen har oppdaget det, sier forsker Oddbjørn Raaum.

De nasjonale prøvene gjennomføres hvert år på 5.-, 8.- og 9. trinn. Prøvene tester ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Forskerne mener at kildekoden som direktoratet har brukt, fører til feil. Hele regnemetoden til direktoratet er imidlertid ikke kjent for forskerne, fordi det ikke er mulig å se hele analysen i ettertid med dataprogrammet som er brukt, ifølge direktoratet.

Avdelingsleder Frode Nyhamn i Utdanningsdirektoratet mener de ikke har regnet feil, men at det dreier seg om ulike metoder. Han sier imidlertid at direktoratet skal gå over til en annen regnemetode, som skal være betraktelig likere metoden til forskerne. De skal også regne på resultatene bakover i tid på nytt.

[ – Jeg lever ikke. Jeg eksisterer. Det er vel ikke slik livet skal være ]