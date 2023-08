Elden: Ikke grunnlag for tiltale mot Bhatti etter Oslo-skytingen i fjor

– Det er vanskelig å forstå at det kan bli noen egen sak mot Bhatti slik jeg kjenner bevisbildet, sier advokat John Christian Elden som representerer Bhatti til NTB.

– Vi synes derfor det er fornuftig at saken mot Matapour behandles nå, sier Elden.

Bhatti er én av fire siktede etter angrepet mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum og er siktet for medvirkning til grov terror. Han nekter straffskyld. Torsdag sendte Oslo politidistrikt et forslag om tiltalebeslutning mot hovedsiktede Zaniar Matapour.

