Ruter kan øke gebyrene for sniking betraktelig

Tidligere i år ble det slått fast at nesten én av ti sniker på kollektivtransporten i Oslo. Det gjør at Ruter taper over 300 millioner kroner i året.

Derfor sendte både Ruter og Vy for noen måneder siden brev til Samferdselsdepartementet, som fastsetter satsene for gebyr som kan ilegges snikere. Det skriver Aftenposten.

Departementet svarer at tilleggsavgiften kan følge den generelle prisveksten i samfunnet.

Dermed kan Ruter øke gebyrene i henhold til de nye satsene fra Samferdselsdepartementet:

* Snikegebyr for personer mellom 15–18 år kan økes fra dagens 950 kroner til 1200 kroner.

* Gebyr for voksne som betaler med faktura kan økes fra 1150 til 1470 kroner.

* Gebyr for voksne som betaler på stedet kan økes fra 950 til 1200 kroner.

* Satsen for forfalsket billett settes til 2600 kroner. Denne er i dag på 2000 kroner. Denne økningen tilsvarer 30 prosent.

